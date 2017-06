2017 Anniversaries of Ordination

25 Years

Father John McLoughlin, CSSR

Our Mother of Perpetual Help Parish, Ephrata

Father Allan F. Wolfe

St. Joseph Parish, Lancaster, and San Juan Bautista Parish, Lancaster

Father Daniel F. X. Powell

St. John Neumann Parish, Lancaster

20 Years

Father Neil S. Sullivan

St. Catherine Labouré Parish, Harrisburg

Father Darius G. C. Moss

Queen of Peace Parish, Millersburg

15 Years

Father Joseph R. Howard

Sacred Heart of Jesus Parish, Conewago

Father Walter F. Guzman-Alvarez

Our Lady of Lourdes Parish, New Holland

Father Peter I. Hahn

St. Leo the Great Parish, Rohrerstown

Father Bernard Wamayose, A.J.

Chaplain, Bucknell University, Lewisburg

Father Tukura Michael, OP

St. Pius X Parish, Selinsgrove

10 Years

Father Timothy D. Marcoe

Immaculate Heart of Mary Parish, Abbottstown

Father Robert Malagesi, MSSCC

St. Andrew the Apostle Parish, Waynesboro

5 Years

Father Anthony R. Dill

Diocesan Tribunal and St. John the Baptist Parish, New Freedom

Father Orlando Reyes, OFM Cap.

St. Francis of Assisi Parish, Harrisburg